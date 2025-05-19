台水工程桃園20萬戶停水最長達23小時 31站供飲用水

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）因應台水公司「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等五合一工程」停水作業，應變中心今天開設；市府表示，台水公司已於桃園、龜山及蘆竹區設31處飲用水供水站，方便民眾就近取水。

桃園市大規模停水應變中心於5日成立，今天上午8時正式開設，包含經發局、民政局、消防局、警察局、智發會、新聞處與台水公司都已派員進駐；主持會議桃園市副市長王明鉅指出，因應停水作業，台水公司已於桃園區、龜山區及蘆竹區設置31處飲用水供水站，方便民眾就近取水，各供水站也於今天上午8時啟動運作。

王明鉅說，包含八德區、龜山區、桃園區及大園區等公所也開放備用水井因應；市府事先已透過官方Facebook、Line等社群平台公布31處飲用水供水站地圖點位及停水資訊，民眾也可上台灣自來水公司網站查詢停水公告，應變中心將掌握工程及復水進度，降低民眾不便。

台灣自來水公司辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，停水時間預計從19日上午8時起至20日上午7時止，影響區域包括桃園市龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區。（桃園市政府經濟發展局提供）

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桃園市政府經濟發展局表示，這次停水時間從19日上午8時起至20日上午7時止，最長停水時間為23小時，停水影響區域在桃園市包括龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區。

經發局指出，桃園市總停水戶數約20萬戶，其中龜山區9個里及八德區16個里，停水16小時約4.9萬戶；大園區4個里及桃園區11個里，停水18小時約2萬戶；桃園區23個里、龜山區20個里及蘆竹區7個里，停水23小時約13.6萬戶。另外，桃園區有32個里，降壓18小時約6.9萬戶。（編輯：陳仁華）1140519