桃園龜山蘆竹等多區27萬戶5/19停水 台水31處供水站位置這裡看

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（中央社記者葉臻桃園15日電）台水公司為辦理工程，預計19日上午8時起施工停水，最長23小時，影響桃園市27萬戶用水。桃園市經濟發展局今天說，台水將設置31處飲用水供水站，並視需求開放水井。

台水公司為辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」等工程，預定從19日上午8時起至20日上午7時止施工停水，最長停水為23小時；本次龜山區、蘆竹區、大園區、桃園區及八德區約27萬戶用水將受影響，包括停水20萬戶、降壓6.9萬戶。

桃園市政府經濟發展局今天表示，台水公司為因應停水作業，規劃於桃園區、龜山區及蘆竹區設置31處飲用水供水站，以供民眾就近取水，停水期間各供水站開放時間為19日上午8時。

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桃園市副市長王明鉅表示，已請市府水務局、桃園區公所、八德區公所、大園區公所、龜山區公所及蘆竹區公所評估視地方需求，於停水前12小時開放備用水井及公有水井共26口。

市府表示，有關台水公司二區處31處飲用水供水站地圖點位及停水等資訊，若有停水相關問題，可洽台水公司二區處服務所及市府經發局。（編輯：方沛清）1140515