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桃園鐵路地下化發現文資 鐵道局：不影響122年通車

2025/5/4 16:41（5/4 17:14 更新）
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圖為2020年桃園捷運綠線G07站工程發現清代鐵道遺構。（圖取自桃園捷運工程局網頁dorts.tycg.gov.tw）
圖為2020年桃園捷運綠線G07站工程發現清代鐵道遺構。（圖取自桃園捷運工程局網頁dorts.tycg.gov.tw）
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（中央社記者許秩維台北4日電）桃園鐵路地下化桃園車站工區發現文資古蹟，交通部鐵道局今天表示，規劃階段已掌握工區有文資遺構，並納入整體期程安排，目前尚不影響122年第1階段通車目標。

交通部鐵道局北部工程分局今天發布新聞稿指出，桃園車站與桃園捷運綠線G07站共構，施工面臨相同的文資議題，在工程開工後，鐵道局依規定提報「桃園舊火車站鐵道遺構考古遺址發掘計畫」，桃園市政府文化局今年2月10日同意備查。

據評估，受文資影響範圍合計約7500平方公尺，為免影響工期，鐵道局分6區試掘，並採分區提報試掘成果方式，送文化局會勘，加速行政流程，後續將視需要全面挖掘及提出「文資活化及保存計畫」，送文化局辦理文資活化計畫審議，並依審議結果辦理文資活化及保存工作。

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鐵道局說明，規劃階段已掌握工區存有文資遺構，預先評估發掘所需時間及可能影響範圍均已納入整體計畫期程安排，試掘作業依程序進行中，尚不影響122年第一階段通車目標。

目前桃園車站文資試掘工作已於2月24日開始分區進行，鐵道局提到，桃地計畫自設計階段即與桃園市文化局保持密切合作，雙方共同朝115年7月完成文資審議努力，確保整體工程如期推進，實現122年第1階段通車目標。（編輯：陳政偉）1140504

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