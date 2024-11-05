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遺址搶救完成 台積電嘉科先進封裝廠全面施工

2024/11/5 17:54（11/5 18:11 更新）
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台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區動工過程挖到遺址，部分區域暫時停工。嘉義縣文化觀光局5日表示，經現勘確認遺址已發掘完成，台積電可恢復全面施工。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月5日
台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區動工過程挖到遺址，部分區域暫時停工。嘉義縣文化觀光局5日表示，經現勘確認遺址已發掘完成，台積電可恢復全面施工。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月5日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區5月動工挖到遺址，部分區域停工進行搶救挖掘，嘉義縣文化觀光局表示，昨天現勘確認搶救發掘完成，台積電可恢復全面施工。

台積電在嘉科園區興建先進封裝廠的P1廠，5月底挖掘到疑似遺址，經6月初召開文資審議會，根據文資法規定，擬定搶救計畫，P1廠暫停施工。

嘉縣文觀局文資科今天告訴中央社記者，P1廠預定地發現繩紋陶片、陶環、灰坑、貝塚等，分為3個敏感區域進行搶救發掘作業，面積合計約4124平方公尺，經4、5個月搶救後，昨天下午確認搶救發掘完成，台積電可恢復施工。

文資科表示，遺址出土物件以繩紋陶及其破片為大宗，並挖出80多個灰坑，灰坑內有密集的陶容器破片，部分灰坑則伴隨貝塚，另有少量石刀、箭鏃、貝殼、獸骨等，還有出土數具兒童及成年個體墓葬，此遺址年代尚待進一步鑑定。

嘉縣府經濟發展處指出，台積電在嘉科第1座封裝廠基地面積約12公頃，預計民國115年底完工，117年量產，可創造3000個就業機會。（編輯：郭諭儒）1131105

台積電在嘉科園區興建先進封裝廠的P1廠，5月底挖掘到疑似遺址，發現繩紋陶片、陶環、灰坑、貝塚等文物，後分為3個敏感區域進行搶救發掘作業，歷時4、5個月搶救後，4日下午確認搶救發掘完成，台積電可恢復施工。（嘉縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月5日
台積電在嘉科園區興建先進封裝廠的P1廠，5月底挖掘到疑似遺址，發現繩紋陶片、陶環、灰坑、貝塚等文物，後分為3個敏感區域進行搶救發掘作業，歷時4、5個月搶救後，4日下午確認搶救發掘完成，台積電可恢復施工。（嘉縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 113年11月5日
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