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吳德榮：未來10天熱如炎夏 高溫達36度

2025/5/15 09:01（5/15 09:44 更新）
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圖為台北市街頭民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北15日電）氣象專家吳德榮說，今天各地晴朗多雲，溫度偏高，明天到24日台灣位於暖氣團內，白天「熱如炎夏」，高溫可達攝氏36度以上，未來10天有第3波鋒面的機率不大。

中央氣象署發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，有36度以上機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天各地區晴朗，午後雲量略增、東半部及山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，16至24日滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣在其南方的暖氣團內，各地大都晴時多雲，白天熱如炎夏，最高氣溫達36度，應注意防曬、防中暑，東半部及山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮指出，16、17日環境水氣稍增，東半部及山區午後降雨範圍稍擴大，22日滯留鋒稍靠近，不穩定度稍提高，但午後局部短暫降雨的型態、改變並不大。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，24日鋒面還在東海，台灣仍在其南方的暖氣團內，美國模式模擬則調整為，鋒面還在華南，兩者型態不同，但皆未影響台灣，故第3波「梅雨季」鋒面何時影響？未來10天機率不大，還得繼續觀察。（編輯：方沛清）1140515

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