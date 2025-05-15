大台北午後雷陣雨 南部高溫飆36度

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（中央社台北15日電）中央氣象署指出，今天各地大多仍為晴到多雲的天氣，東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，下午及晚上的降雨會比上午多一些，而大台北地區及其他山區午後也有局部短暫雷陣雨。

氣象署觀測，各地白天溫暖偏熱，高溫普遍為攝氏30至34度，南部近山區氣溫會再更高，局部地區有36度左右高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約20至24度。

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夜晚馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報顯示，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1140515