COVID-19疫情升溫上週近萬人就診 11個月大男嬰哮吼重症進加護

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（中央社記者曾以寧台北13日電）衛福部疾管署今天表示，國內COVID-19疫情上升，5月4日至10日門急診就診計9978人次，預計今年疫情高峰落在6月；新增重症個案中，有南部11個月大男嬰發生哮吼重症入住加護。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升，就診人次較前週上升66%，惟仍遠低於去年同期的2萬3324人次；另5月6日至11日新增34例COVID-19併發重症本土病例及6例死亡病例。

新增重症病例年紀較小個案，疾管署防疫醫師林詠青說明，為南部11個月大男嬰，沒有特殊病史，也沒有接種過COVID-19疫苗。5月初發燒，隔天就醫診斷為感冒，返家休養，但症狀沒有改善，且出現嚴重咳嗽、聲音沙啞、呼吸喘、費力等症狀。

林詠青說明，個案3天後再到診所就醫，診斷為哮吼，建議轉診到急診，發現已經有低血氧狀況，且呼吸有明顯喘鳴聲；因為有低血氧，收治加護病房治療，PCR發現COVID-19陽性，確診為COVID-19併發重症個案，治療後症狀改善已經出院，住院期間約1週。

林詠青表示，經疫調發現，個案同住接觸者有輕微呼吸道症狀，但都有到診所就醫，治療後已經痊癒，沒有經過確診是否為COVID-19。

疾管署發言人羅一鈞表示，疫情已連續5週上升，約為去年同期4成左右；今年疫情上升時間點也與去年差不多，稍微早一點開始回升，去年高峰則落在7月初，當時單週就診人次為13.4萬人次，今年比較早開始上升、人數也比較低，但上升幅度看起來比去年快，因此預期高峰會落在6月份，但是屆時就診人次多少還要觀察。

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疾管署提醒，兒童感染COVID-19後，若發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷、冒冷汗、退燒後持續或活動力不佳、退燒後持續呼吸急促／喘／胸悶胸痛、持續性嘔吐／頭痛或腹痛、超過12小時未進食或排尿，為重症警示徵兆，務必盡速就醫治療。

疾管署統計，截至今年5月11日國內最新JN.1疫苗已累計接種209.9萬人次，全國接種率8.75%，65歲以上第1劑及第2劑為18.2%、0.33%。上週接種人次破1萬，為2個月以來單週最高，顯示疫苗打氣提升，提醒民眾盡速接種。（編輯：李亨山）1140513