黑白大廚愛德華‧李登台 跨海聯名推早餐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北14日電）韓國實境節目「黑白大廚」愛德華‧李受邀來台，攜手早餐店業者推出聯名早餐系列。他今天說，做一道有故事的菜，比什麼都重要，希望台灣民眾可以感受到不同文化的美好。

「黑白大廚」在全球爆紅，當中成員「學餐名家」李美英、中式料理明星主廚鄭智善等人紛受邀來台客座或推出聯名餐點。早餐店業者拉亞漢堡今天舉辦記者會，宣布攜手「黑白大廚」愛德華‧李（Edward Lee）推出系列早餐，這也是他首度跨海聯名。

愛德華‧李說，對他來說，做一道有故事的菜比什麼都重要，因為可以感受到那份情感，希望透過這次的聯名早餐，讓大家品嚐到不一樣的風味，感受到不同文化的美好。

他認為，打動人心的料理不該只存在於高級餐廳，而是要能融入日常，讓更多人輕鬆享用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

拉亞漢堡表示，這次聯名推出韓式拌飯米堡及韓式烤牛芝加哥堡，巧妙融合台、美、韓3種文化，也研發全新醬汁。

另外，摩斯漢堡即日起推出MOS超值省網路優惠券，包含銅板優惠、加10元多1件、第2件半價等；漢堡王則是16日推出12條起跳、堆疊成3層以上的雞薯條漢堡，最多可達40條。（編輯：吳素柔）1140514