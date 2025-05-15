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未來一週天氣穩定且偏熱 留意午後雷陣雨

2025/5/15 17:05（5/15 17:23 更新）
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圖為台北華山大草原上有民眾開心享受日光浴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北15日電）交通部中央氣象署今天表示，未來一週天氣相對穩定且以偏熱為主，各地高溫在攝氏30度以上，午後要留意雷陣雨。

氣象署預報員劉沛滕向中央社記者表示，今明兩天天氣類似，都是偏東風的環境，台東、恆春半島還有花蓮有局部降雨，其他地區以山區午後降雨為主。

劉沛滕說，17日風向轉為偏南風，北部有鋒面靠近馬祖，週末尤其18日馬祖要留意雷雨，台灣本島則是穩定的天氣型態，午後留意午後雷陣雨區域擴大，除了山區外，中部以北平地、花蓮及宜蘭有局部大雨。

劉沛滕指出，19日之後，隨著北邊鋒面遠離，加上西南風帶來的水氣少，降雨情形縮小，大台北地區、花東以午後降雨為主，一直到22日都是類似的天氣型態。

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溫度方面，劉沛滕表示，中南部及大台北地區高溫落在32度到34度，其他也有30度以上，至於低溫，北部22度到23度，南部則是25度到26度。

劉沛滕說，金門及馬祖今明兩天夜裡清晨留意有霧及低雲的狀況，白天航班應該不會受到影響。（編輯：管中維）1140515

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