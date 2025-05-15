加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台積電重登1000元大關 市值攀至25.93兆元
首頁 / 科技

巨大太陽風暴致全球多地無線電斷訊 專家警告還有下一波

2025/5/15 09:52（5/15 10:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約14日綜合外電報導）一場巨大的太陽風暴剛襲擊地球日照面，引發全球停電並導致歐洲、亞洲與中東各地的無線電訊號中斷，罪魁禍首就是昨天清晨從太陽黑子AR4087噴發的X2.7級強烈太陽閃焰。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這個太陽閃焰朝地球拋射帶電粒子與電漿。專家警告，這只是開始而已。

極光追逐者萊德維納（Vincent Ledvina）在社群平台X上寫道：「強度只會愈來愈強，尤其是當活躍區轉到更靠近我們的視野時。」他還說：「這個（活躍區）接下來幾天會有什麼動作…我們只能拭目以待。」

這場太陽風暴是在美東時間清晨4時25分（台灣時間下午4時25分）爆發，被登記為R3級事件，強到足以干擾高頻無線電訊號，並導致通訊系統陷入混亂數小時。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）證實發生了X2.7級太陽閃焰，屬於最強閃焰中的較低等級。不過，X2.7級閃焰的威力仍足夠強大，能讓整個區域變成通訊死區。

根據Space.com，太陽閃焰等級劃分成A到X級，X級為最強，每提升一級，威力就會增加10倍。數字愈高，閃焰強度就愈大，昨天的X2.7級閃焰噴發足以照亮全球各地的太陽觀測站。

根據美國國家海洋暨大氣總署官員發布的聲明：「這個等級的閃焰並不常見。」

在X2.7級閃焰爆發幾個小時後，同一個太陽黑子區域又發生另一個劇烈噴發，規模較小但依舊強大的M5.3級閃焰。

到了今天早上，AR4087再次活躍起來，在美東時間上午7時20分左右再度噴發M7.74級閃焰。而這只是剛開始，隨著太陽黑子持續朝著與地球對齊的方向前進，預計還會有更多爆發。

google news透過 Google News追蹤中央社

萊德維納警告，這可能意味著接下來幾天將出現更多的無線電干擾與電網問題。這些風暴會帶來實際影響，太空機構與電力公司現在都高度警戒，以防範可能引發的更多後果。

太陽的爆炸性噴發可能會摧毀衛星、干擾全球衛星定位系統（GPS），甚至會擾亂電網。如果太陽風暴強度增加，可能演變成噩夢般的災難場景。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140515

#地球
#美東
#亞洲
#美國
#停電
#太陽風暴
延伸閱讀
強烈磁暴10日來襲 地球大範圍夜空可見五彩極光強烈磁暴來襲晚間11時起影響54小時 干擾衛星定位、高頻無線電太陽風暴再襲地球 緯度較低地區可望出現北極光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：