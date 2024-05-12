太陽閃焰強烈磁暴估13日上半天結束 台灣沒機會賞極光
2024/5/12 11:30（5/12 12:16 更新）
（中央社記者余曉涵台北12日電）強烈磁暴來襲，全球極光大爆發。氣象署今天表示，這起磁暴事件是多起日冕物質拋射累加而成，已持續33小時，最強時間已過，預估13日上半天才會結束，台灣沒有機會看到極光。
交通部中央氣象署10日首度發布磁暴特報，因太陽表面活耀區（AR3664）於5月8日發生X1.0級太陽閃焰
並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件（CME），預期11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。
太陽閃焰小百科
太陽閃焰是指太陽表面上的活耀區瞬間出現且強烈的X射線與伽瑪射線，依照規模可持續數分鐘到數小時不等。
由於太陽閃焰是屬於電磁波現象，在太空是以光速傳播，因此從發生後到影響地球附近的太空環境，約需要8分多鐘的時間。
影響：
當太陽閃焰影響的程度較輕微時，只會讓電波訊號的雜訊增加，造成通訊品質下降與干擾；如果太陽閃焰劇烈，瞬間產生的電子濃度甚至會讓高頻電波通信完全中斷長達數分鐘至數10分鐘。
等級：
由小到大分為5個等級A、B、C、M、X。閃焰分類系統類似地震的芮氏規模，每個字母代表能量輸出增加10倍，意味X是M的10倍，C的100倍。
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氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明今天在記者會中指出，這起磁暴事件已經持續33小時，最強影響的時間已過，但磁暴事件將到明天上半天後才會結束，目前沒有傳出對電力系統的災情，未來等事件結束後進行檢查才會知道。
蔡禹明表示，由於強烈磁暴，全球極光大爆發，包含歐洲、美洲等不少低緯度地方都可以看到極光，甚至連位在北緯22度的墨西哥也可以看到極光。
蔡禹明解釋，雖然台灣的緯度和墨西哥差不多，但由於與北極距離比較遠，因此這次的磁暴事件，台灣沒有看到極光的機率。
蔡禹明指出，雖然過去發生好幾次磁暴事件，但由於近年才開始重視太空天氣，以及磁暴事件其實不容易準確觀察，因此今年氣象署才首度發布磁暴特報。（編輯：管中維）1130512
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