強烈磁暴持續來襲 電力、通訊未出現重大災情

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）強烈磁暴來襲使全球極光爆發，雖然磁暴可能影響電力系統或通訊網路，目前沒有傳出重大災情。

從美國、澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）到巴哈馬（Bahamas），10日的極光已令這些區域的居民目眩神迷，昨天繼續照亮地球大片地區的夜空。

法新社報導，根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）旗下機構太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center, SWPC），最早的幾次日冕拋射物質事件（CME）發生在格林威治標準時間10日16時，從太陽釋放大量電漿和磁場。

地磁擾動現象接著達到「劇烈等級」磁暴，上次發生劇烈等級磁暴為2003年10月的「萬聖節磁暴事件」，當時造成瑞典停電，並破壞南非的能源基礎設施。

根據地磁擾動指數計算，10日的磁暴被列為最高等級第5級（G5），昨天發生G3至G5等級磁暴，預計今天將出現G4或更高等級，明天則有可能出現G3等級的磁暴。

不過，儘管各國當局最初感到擔憂，似乎沒有磁暴造成重大電力或通訊網路中斷的通報。

太空氣象預報中心表示，目前只有「電網異常、高頻通信、全球衛星定位系統（GPS）受到干擾，及衛星定位準確率可能下降的初步通報」。

富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的衛星系統「星鏈」擁有約5000枚低軌道衛星，他說「星鏈衛星正受到大量壓力，但目前為止還能運作」。

然而，中國官媒新華社報導，中國國家空間天氣監測預警中心昨天上午針對磁暴發布「紅色預警」，對中國大部分地區的通訊和導航會受到不同程度的影響發出警告。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130512