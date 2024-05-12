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極光罕見照亮墨西哥北部夜空 拉丁美洲民眾分享眩目美景

2024/5/12 10:09（5/12 10:32 更新）
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墨西哥北部邊境瑪契卡力市11日出現罕見極光。（路透社）
墨西哥北部邊境瑪契卡力市11日出現罕見極光。（路透社）
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（中央社墨西哥市11日綜合外電報導）太陽閃焰（solar flares）引發20年來最大地磁風暴（geomagnetic storm，磁暴），昨晚在拉丁美洲部分地區帶來眩目的極光秀，包括罕見出現在墨西哥。

路透社報導，在墨西哥北部邊境的沙漠城市瑪契卡力市（Mexicali），粉紅光與紫色光的梯度（gradients）照亮了整個夜空。極光在北極地區很尋常，而墨國北境距離北極地區有數千哩之遙。

墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）瑪契卡力市民防機構表示，今晚可能會看到更多極光。

在智利，這種亮光被稱為南極光。當地媒體和社群平台用戶分享的照片顯示，旁達阿里納市（Punta Arenas）天空染上了大紅和紫紅的色彩。

在阿根廷，當地媒體報導，巴塔哥尼亞高地（Patagonia）城市烏斯華雅（Ushuaia）天空也出現了類似的色調。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說法，太陽日冕離子體和磁場爆炸的物質直接襲向地球時會引發磁暴，造成極光現象。

NOAA表示，磁暴效應可能會持續整個週末。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130512

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