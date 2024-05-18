本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事／美對中國加徵關稅 雙方怎麼說？斯洛伐克總理遭襲凶嫌動機為何？
首頁 / 科技

絢爛極光潛藏危機 2025年底前可能有更多太陽風暴來襲

2024/5/18 19:51（5/18 20:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西華盛頓大學教授翁達瑞說，11日在自家車道看到的極光在天空正中央，以往看到照片中的極光都是接近地平線。（翁達瑞提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年5月12日
西華盛頓大學教授翁達瑞說，11日在自家車道看到的極光在天空正中央，以往看到照片中的極光都是接近地平線。（翁達瑞提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年5月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎18日綜合外電報導）極光通常只在地球兩極出現，不過本月10日晚間，強烈太陽風暴使遠在墨西哥、南歐及南非的民眾也能一睹壯觀極光秀。然而，極光繽紛色彩底下卻潛藏著威脅，明年底前恐有更多太陽風暴來襲。

歐洲太空總署（European Space Agency）太空安全計畫協調員維斯皮埃倫（Quentin Verspieren）告訴法新社：「我們必須了解，在這美景背後存在著危險。」

美國太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）營運長貝特維（Mike Bettwy）表示，他們關注的是太陽風暴「更凶險的潛在影響」，例如導致電網與衛星故障，或者讓太空人暴露於達到危險程度的輻射底下。

全球數地最近出現極光，是2003年以來最強烈的地磁風暴所引起。那年10月的「萬聖節風暴」導致瑞典停電，南非的電力基礎設施也受到破壞。

貝特維指出，這次太陽風暴造成的損害似乎比較輕微，不過衛星公司通常得耗費數週才能發現出了什麼問題。

他告訴法新社，有通報指出，太陽風暴導致美國一些自駕農用拖拉機的全球衛星定位系統（GPS）失效，拖拉機也因此停擺。

根據貝特維，大部分國家已改良電網，應能避免再陷入長期停電窘境。不過他仍建議民眾準備緊急救難包，以免發生停電一兩天的狀況；貯存淡水或許也派得上用場，以防過濾設備因斷線無法運作。

貝特維強調自己無意「灌輸恐懼」，但幅射可能也能「穿透」在北極附近飛行的飛機機身。不過他又補充說，航空公司為避免這種情況，有時會在極端太陽風暴期間更改航線。

同時，歐洲太空總署太空氣象服務協調員葛洛佛（Alexi Glover）告訴法新社，太陽活動「絕對還沒結束」。

貝特維也說，太陽活動才剛接近其約11年週期的巔峰，因此「現在到明年底之間」出現另一場強烈太陽風暴的可能性最高。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130518

#法新社
#太陽風暴
#極光
延伸閱讀
台灣首座太陽無線電波觀測站 成功捕捉太陽風暴訊號極光罕見照亮墨西哥北部夜空 拉丁美洲民眾分享眩目美景太陽閃焰 日本北海道夜空出現紫色低緯度極光極端太陽風暴全球多地現壯麗極光 夜空被染成繽紛色彩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25
更多編輯台推薦新聞：