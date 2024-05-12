太陽閃焰 日本北海道夜空出現紫色低緯度極光

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（中央社東京12日綜合外電報導）受到太陽表面發生大規模爆炸現象的「太陽閃焰」影響，日本北海道各地從昨天晚間起都觀測到「低緯度極光」，其中在名寄市被拍攝到的紫色極光，將整個夜空渲染得十分夢幻。

日本放送協會（NHK）及北海道放送（HBC）報導，北海道各地從昨天晚間一直到今天凌晨，都被觀測到極光。

極光是太陽表面發生爆炸現象的「閃焰」所噴發帶電粒子，與地球上空空氣分子碰撞產生的發光現象，只要發生大規模「閃焰」，像北海道這種低緯度地區也有可能觀測到極光，被稱為「低緯度極光」。

位於北海道北部的名寄市，從昨天晚間7時左右開始出現紫色渲染夜空的美景，不少網友相繼在社群平台貼文分享。

十勝地方的陸別町從昨天日落後到今天凌晨，也可以透過相機鏡頭觀察到夜空變成淡紫色的情況。陸別町的「銀河之森天文台」表示，從雲後天空明亮地發光等線索來看，可以判斷是「低緯度極光」。

銀河之森天文台館長津田浩之說，這幾天受到 太陽閃焰 太陽閃焰小百科 太陽閃焰是指太陽表面上的活耀區瞬間出現且強烈的X射線與伽瑪射線，依照規模可持續數分鐘到數小時不等。 由於太陽閃焰是屬於電磁波現象，在太空是以光速傳播，因此從發生後到影響地球附近的太空環境，約需要8分多鐘的時間。 影響： 當太陽閃焰影響的程度較輕微時，只會讓電波訊號的雜訊增加，造成通訊品質下降與干擾；如果太陽閃焰劇烈，瞬間產生的電子濃度甚至會讓高頻電波通信完全中斷長達數分鐘至數10分鐘。 等級： 由小到大分為5個等級A、B、C、M、X。閃焰分類系統類似地震的芮氏規模，每個字母代表能量輸出增加10倍，意味X是M的10倍，C的100倍。 看更多 關閉 影響，出現地球磁場混亂的「磁爆」，所以即使在像北海道等緯度較低的地區，也可以觀測到極光。

昨晚有300多人到銀河之森天文台同賞奇特天文美景。民眾說，「能夠第一次看到極光很高興」；也有民眾說，「雖然肉眼看不見，但沒想到用相機就能清楚拍到，令人感到吃驚」。（譯者：黃名璽）1130512