台灣首座太陽無線電波觀測站 成功捕捉太陽風暴訊號
（中央社記者許秩維台北14日電）中央大學於中壢特高頻雷達站建置首座「台灣太陽無線電波觀測站」，近日成功在動態頻譜圖上，捕捉到伴隨一系列太陽風暴產生的各類型太陽無線電波爆訊號，記錄下歷史性的一刻。
太陽閃焰小百科
太陽閃焰是指太陽表面上的活耀區瞬間出現且強烈的X射線與伽瑪射線，依照規模可持續數分鐘到數小時不等。
由於太陽閃焰是屬於電磁波現象，在太空是以光速傳播，因此從發生後到影響地球附近的太空環境，約需要8分多鐘的時間。
影響：
當太陽閃焰影響的程度較輕微時，只會讓電波訊號的雜訊增加，造成通訊品質下降與干擾；如果太陽閃焰劇烈，瞬間產生的電子濃度甚至會讓高頻電波通信完全中斷長達數分鐘至數10分鐘。
等級：
由小到大分為5個等級A、B、C、M、X。閃焰分類系統類似地震的芮氏規模，每個字母代表能量輸出增加10倍，意味X是M的10倍，C的100倍。
中央大學太空科學與工程系教授楊雅惠表示，中央大學中壢特高頻雷達站的「台灣太陽無線電波觀測站」，為台灣目前第1個、也是唯一成功執行太陽無線電波爆觀測任務的平台，由於無線電波爆比太陽風結構更早到達地球，因此可作為惡劣太空天氣預警的參考資訊之一。
近期太陽活動活躍，楊雅惠帶領團隊自4月起密切關注無線電波頻譜圖上的動靜，在5月10日氣象署發布地球磁暴特報前，團隊已在5月8、9日陸續偵測到來自太陽閃焰及日冕物質拋射的無線電波爆訊號，提供氣象署太空天氣作業參考，後續更偵測到5月10、11日地球磁暴期間，記錄下兩次與X級太陽閃焰有關的無線電波爆。
楊雅惠提到，自2022年雷達站架設以來，不斷改善儀器元件及去背程序、調整觀測頻率範圍，雖在訊噪處理上還能更精進，但已證實能成功執行太陽無線電波觀測任務，未來還將強化觀測設備，記錄更多頻率段的無線電波爆訊號，瞭解太陽活動對無線電波通訊的影響。（編輯：陳清芳）1130514
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