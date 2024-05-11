強烈磁暴比預期強 氣象署：上午達劇烈等級

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（中央社記者余曉涵台北11日電）中央氣象署今天表示，依觀測資料顯示，地磁擾動今天凌晨5時至早上8時達到劇烈等級磁暴（Kp=9, G5），回顧上次發生劇烈等級磁暴為2003年萬聖節磁暴事件。

交通部中央氣象署昨天發布磁暴特報，因太陽表面活耀區（AR3664）於5月8日發生X1.0級太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件（CME），預期11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

氣象署今天指出，依觀測資料顯示，地磁擾動在凌晨5時至上午8時達到劇烈等級磁暴（Kp=9, G5），回顧上次發生劇烈等級磁暴為2003年萬聖節磁暴事件。

前氣象局長鄭明典今天也在臉書上表示，很強烈的磁暴發生中，比預期的還強，這算是一次測試，看看電子系統是否會受影響，整體影響評估可能要很長的時間之後才能確認。

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氣象署指出，磁暴可能導致太空飛行器操作系統表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正；其他系統方面，管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。

台灣民眾生活方面，氣象署表示，群眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。（編輯：陳政偉）1130511