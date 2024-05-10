太陽閃焰磁暴特報 11日凌晨起24小時有通訊干擾[影]

太陽閃焰小百科

太陽閃焰是指太陽表面上的活耀區瞬間出現且強烈的X射線與伽瑪射線，依照規模可持續數分鐘到數小時不等。

由於太陽閃焰是屬於電磁波現象，在太空是以光速傳播，因此從發生後到影響地球附近的太空環境，約需要8分多鐘的時間。

影響：

當太陽閃焰影響的程度較輕微時，只會讓電波訊號的雜訊增加，造成通訊品質下降與干擾；如果太陽閃焰劇烈，瞬間產生的電子濃度甚至會讓高頻電波通信完全中斷長達數分鐘至數10分鐘。

等級：

由小到大分為5個等級A、B、C、M、X。閃焰分類系統類似地震的芮氏規模，每個字母代表能量輸出增加10倍，意味X是M的10倍，C的100倍。