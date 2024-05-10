太陽閃焰磁暴特報 11日凌晨起24小時有通訊干擾[影]
2024/5/10 14:58（5/10 15:31 更新）
（中央社記者余曉涵台北10日電）氣象署今天表示，因太陽表面發生太陽閃焰，11日凌晨至上午通過近地太空環境，預估地磁擾動將明顯增強並持續影響約24小時，無線電通訊可能中斷或有干擾，但民眾應不會受影響。
交通部中央氣象署發布磁暴特報，因太陽表面活耀區（AR3664）於5月8日發生X1.0級太陽閃焰
並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件（CME），預期11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。
太陽閃焰小百科
太陽閃焰是指太陽表面上的活耀區瞬間出現且強烈的X射線與伽瑪射線，依照規模可持續數分鐘到數小時不等。
由於太陽閃焰是屬於電磁波現象，在太空是以光速傳播，因此從發生後到影響地球附近的太空環境，約需要8分多鐘的時間。
影響：
當太陽閃焰影響的程度較輕微時，只會讓電波訊號的雜訊增加，造成通訊品質下降與干擾；如果太陽閃焰劇烈，瞬間產生的電子濃度甚至會讓高頻電波通信完全中斷長達數分鐘至數10分鐘。
等級：
由小到大分為5個等級A、B、C、M、X。閃焰分類系統類似地震的芮氏規模，每個字母代表能量輸出增加10倍，意味X是M的10倍，C的100倍。
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氣象署說，依據模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級（Kp=8, G4）。
氣象署指出，預估太空飛行器操作系統可能導致表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需要進行修正；其他系統方面，管線電流將對預防設計起作用，高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降達數小時，低頻無線電通訊中斷，極光活動最低可發生在磁緯45度的地區。
台灣民眾生活方面，氣象署表示，群眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。
氣象署指出，強烈磁暴事件發生頻率依統計資料，每太陽週期（約11年）約發生100次（約60天）。（編輯：管中維）1130510
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