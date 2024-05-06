日經：日歐擬2026年起合力探索月球及觀測小行星

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本與歐洲最快將從2026年起開展太空開發方面的新共同項目。歐洲太空總署（ESA）與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），將在月球探索及小行星觀測等方面展開合作。

日本經濟新聞報導，面對中國及印度在太空領域不斷提升技術強化存在感，日本與歐洲將攜手提高競爭力。

ESA由歐洲22個國家組成，其署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）接受日經記者採訪時說，已和JAXA同意開展新的共同計畫。今年將敲定具體內容，預料投資數百億日圓規模在開發新人造衛星等項目。

目前預想新計畫除了探索月球與火星外，也將進行由衛星搭載感應器來分析地球暖化氣體濃度等任務。

共同計畫很可能觸及小行星觀測。阿施巴赫舉將在2029年以不到4萬公里超近距離擦過地球的毀神星（99942 Apophis）為例。由於小行星如此接近地球相當罕見，可以期待藉此釐清對地球帶來的影響及行星的組成等。

由ESA成員國參與的部長級理事會將在2025年決定相關事項，因此預料這項日歐合作計畫將在2026年後開始啟動。這次將是日歐自2000年後再度著手大型合作項目。

日本與歐洲雖然在歷史上曾擁有僅次於美國與俄羅斯兩個太空大國的技術能力，但中國及印度近年來急起直追。西方各國因為跟俄羅斯的緊張關係升高，被迫展開不仰賴俄羅斯火箭等的太空開發。（譯者：黃名璽）1130506