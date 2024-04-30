韋伯望遠鏡捕捉史上最清晰馬頭星雲影像 一覽「馬鬃」構造

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，韋伯太空望遠鏡捕捉到「馬頭星雲」歷來最清晰的紅外線影像。馬頭星雲是夜空中最壯麗、最容易識別的天體之一。

法新社報導，這次新的觀測結果顯示出「馬鬃」的頂部，首度揭露這個由塵埃和氣體所組成巨大星雲邊緣的小規模構造。

「馬頭星雲」（Horsehead Nebula）位於約1300光年外的獵戶座（Orion）中，標誌性的馬頭和頸部的外形輪廓從看似翻騰的星際泡沫中竄出。

史上功能最強大的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）能以前所未見的解析度偵測紅外線，揭露使用光學望遠鏡中可見光譜無法看見的物體。

NASA透過聲明表示：「一支由天文學家組成的國際團隊首度揭露了馬頭星雲發光邊緣的小規模構造。」

韋伯太空望遠鏡如今展現出紫外線讓塵埃雲蒸發時，微小粒子被流出的受熱氣體帶走的過程。

這些觀測結果也讓天文學家對塵埃如何阻擋和發出光線有了新的見解，也讓他們對馬頭星雲的多邊形狀有更深入的了解。

這項任務由亞利桑那大學（University of Arizona）研究人員米瑟爾特（Karl Misselt）率領執行，今天發表於「天文與天體物理學」（Astronomy & Astrophysics）期刊。

蘇格蘭著名女性天文學家佛萊明（Williamina Fleming）1888年發現馬頭星雲以來，天文愛好者便一直對它深深著迷。

雖然在可見光下，馬頭星雲看似朦朧陰暗，但透過紅外線波長觀測，馬頭星雲便變得栩栩如生，呈現出透明且虛無飄渺的色調。

不過，這個由氫氣和塵埃組成的柱狀雲體正被鄰近恆星的輻射逐漸消磨。天文學家估計，馬頭星雲再過500萬年將消失殆盡。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130430