NASA火星樣本回收計畫太貴又費時 徵求改良提案

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）官員今天說，由於預算縮減，NASA正尋找更便宜、更簡單的方法來回收火星上採集的珍貴土壤樣本並送回地球，這是NASA最重要的科學計畫之一。

路透社報導，NASA主管說，明天將向NASA各中心和實驗室、太空相關企業正式徵求提案，詢問如何改造一項陷入技術複雜困境、支出受限、花費高漲等難題的計畫。

NASA官員在電話會議中告訴記者，預期秋天或初冬會有人提交替代方案以供審查。

NASA副署長佛克斯（Nicky Fox）說，這次改造計畫將聚焦於「創新和經過驗證的技術」，而不是新技術的巨大飛躍，以作為一種縮短研發時間、風險和成本的方式。

使用太空飛行系統的類似技術來達成前所未有的創舉，聽起來似乎很矛盾，尤其要從另一顆行星表面發射火箭，目前不清楚NASA最終會如何解決問題。

NASA委託的一項獨立審查去年9月做出結論，認為把火星樣本送回地球的計畫從一開始就因「不切實際的預算和時程預期」而受挫。

美國國會今年大幅削減太空計畫開支，迫使NASA噴射推進實驗室（JPL）解雇數百人，進一步為這項計畫蒙上陰影。火星任務正是由這座噴射推進實驗室的團隊主導。

噴射推進實驗室打造的火星探測車「毅力號」（Perseverance）自2021年以來一直在火星的杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）蒐集礦物樣本，樣本被封裝在管子內，以供未來實驗室分析，尋找可能的微生物化石跡象。

任務下一階段是與歐洲太空總署（ESA）合作，構想是派出第2具登陸器到火星收回樣本，然後發射到火星軌道上，讓另一艘太空船接收後返回地球。

原本預計2027年到2028年發射第2具登陸器和另一艘軌道太空船，目標在2030年代初期送回樣本，整體花費估計在50億到70億美元之間。

但獨立審查發現，按照最新設計，取回火星樣本的實際花費可能暴增到110億美元，而且無法在2040年之前送回地球。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說：「結算為110億美元的預算太高昂了，2040年才送回地球也太久了。」

他說，繼續執行這麼昂貴的計畫將影響NASA其他重要科學目標，例如探索土星衛星「泰坦」（Titan）、兩趟前往金星的任務，和探測近地天體的計畫，因此希望NASA、噴射推進實驗室的能人奇才和航太業界夥伴們能找到解決辦法。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1130416