加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／颱風丹娜絲暴風圈擴大 氣象署記者會說明
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲1/38
首頁 / 生活

颱風丹娜絲逼近台灣 台水備戰確保供水穩定

2025/7/5 14:26（7/5 14:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風丹娜絲逼近台灣，台水今天提醒民眾，颱風豪雨可能導致原水濁度升高，或因停電等突發事件影響供水，建議提前儲水備用。（中央社檔案照片）
颱風丹娜絲逼近台灣，台水今天提醒民眾，颱風豪雨可能導致原水濁度升高，或因停電等突發事件影響供水，建議提前儲水備用。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北5日電）中央氣象署今天上午發布丹娜絲颱風海上警報，中央災害應變中心隨即開設二級應變。台水今天表示，已立即召開緊急應變小組第一次會議，針對南部及離島等降雨熱區加強整備，盤點應變人力與物資，全力確保供水穩定不中斷。

面對今年首個侵台颱風，台灣自來水公司今天發布新聞稿，各單位均完成防颱整備及設備查檢作業，包含清配水池總量480萬噸、淨水藥劑1萬4900噸、發電機489台、水車60台、合作搶修廠商324家，並動員公司內部人力1518人。

因應颱風可能帶來豪雨影響水源水質，台水指出，已針對南部及離島等降雨熱區加強整備，完成淨水藥品補充、沉澱池與污泥清理、配水池高水位維持，以及各項水質監測設備的檢查與測試，力求第一時間應變挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台水提醒民眾，颱風豪雨可能導致原水濁度升高，或因停電等突發事件影響供水，建議民眾提前儲水備用，減少生活不便。如遇緊急停水，務必關閉抽水馬達電源，避免空轉造成高溫損壞或引發火災，勿把日常作息中使用的橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭污染。

如颱風期間供水受影響，台水將在第一時間公告，民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP與LINE官方帳號查詢即時資訊。若有用水問題，可打台水24小時免付費客服專線1910。（編輯：翟思嘉）1140705

台水
台水董事會通過 李嘉榮、李丁來續任董事長與總經理台水招募新血預計錄取386人 平均錄取率12.57%
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲逼近 福山植物園6、7日預警性休園
84
更多編輯台推薦新聞：