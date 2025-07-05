高雄大樹和山光電案場防汛 市府每日監看水保改善

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）颱風丹娜絲來襲，高雄市長陳其邁、民進黨立委邱議瑩等人前往大樹區勘查水土保持與防汛措施執行情形。市府水利局今天表示，水利局每天都有派員監看業者改善水保作業。

為強化颱風防汛整備，邱議瑩今天上午與市府水利局前往大樹區勘查和山光電案場周邊地勢與水土保持現況，要求做好防汛準備。

邱議瑩表示，現場防汛設施方面，水利局已將原本的臨時排水溝改為鋼筋混凝土溝渠，同時擴大滯洪沉砂池容量，提升整體排水與緩衝能力，以因應汛期可能面對的風險。

邱議瑩表示，對於里長建議擋土牆加固與延伸的部分，會請水利局加速規劃作業，自己也會幫忙爭取經費，儘速施工；至於最重要水土保持計劃一定要加快腳步，要求在1個月內完成，並加速周圍植生復原。

陳其邁昨天也前往大樹區和山光電案場勘查水土保持與防汛措施執行情形，並指示加快坡地植生與相關整治作業。他並指示水利局評估加固基地旁野溪擋土牆，並利用碎雜草覆蓋裸露地表，加速植生復原。

此外，國民黨立委柯志恩也預計今天下午率高市議會國民黨團總召黃香菽，吳利成、許采蓁、蔡金晏、蔡武宏等議員關切和山光電案場水保改善現況。

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水利局回應表示，6月23日廢止水土保持計畫後，已請開發業者1個月內恢復植生、並增大滯洪沉砂池等水保設施。

水利局表示，目前水利局每天派員到場監看業者改善水保維護處理作業，業者亦有陸續施作排水溝、滯洪沉砂池及植生等工作，確保下游和山地區居民的安全。（編輯：黃世雅）1140705