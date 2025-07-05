加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／颱風丹娜絲暴風圈擴大 氣象署記者會說明
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲4/38
首頁 / 生活

颱風丹娜絲逼近 雪霸生態保護區停止入園

2025/7/5 13:49（7/5 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象署5日發布颱風丹娜絲海上警報，雪霸國家公園管理處表示，上午8時30分起全面禁止進入雪霸生態保護區及其他管制區域活動。大鹿林道東線禁止通行。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年7月5日
中央氣象署5日發布颱風丹娜絲海上警報，雪霸國家公園管理處表示，上午8時30分起全面禁止進入雪霸生態保護區及其他管制區域活動。大鹿林道東線禁止通行。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年7月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）雪霸國家公園管理處表示，今天上午8時30分起全面禁止進入雪霸生態保護區及其他管制區域活動。農業部林業及自然保育署新竹分署宣布，觀霧遊憩區6日起預警性休園。

氣象署已發布今年第4號颱風丹娜絲海上颱風警報，預估深夜後發布陸上颱風警報，隨颱風外圍環流逐漸靠近，花東、恆春可能出現局部性大雨，降雨帶將逐漸向北擴展。

google news透過 Google News追蹤中央社

雪霸國家公園管理處表示，今天上午8時30分起全面禁止進入雪霸生態保護區及其他管制區域活動。原已核發之入園許可證依規定失效，欲再進入須重新申請。

農業部林業及自然保育署新竹分署於官網公告，轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區，6日起預警性休園，烏來台車預警性停駛，轄內自然步道暫停開放。（編輯：黃世雅）1140705

#雪霸
#雪霸國家公園
#新竹
#颱風
#農業部
#外圍環流
#氣象署
#林業及自然保育署
#丹娜絲
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲來襲 金門小三通6日全線停航
7
更多編輯台推薦新聞：