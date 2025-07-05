颱風丹娜絲逼近 雪霸生態保護區停止入園

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）雪霸國家公園管理處表示，今天上午8時30分起全面禁止進入雪霸生態保護區及其他管制區域活動。農業部林業及自然保育署新竹分署宣布，觀霧遊憩區6日起預警性休園。

氣象署已發布今年第4號颱風丹娜絲海上颱風警報，預估深夜後發布陸上颱風警報，隨颱風外圍環流逐漸靠近，花東、恆春可能出現局部性大雨，降雨帶將逐漸向北擴展。

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雪霸國家公園管理處表示，今天上午8時30分起全面禁止進入雪霸生態保護區及其他管制區域活動。原已核發之入園許可證依規定失效，欲再進入須重新申請。

農業部林業及自然保育署新竹分署於官網公告，轄屬內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山及觀霧國家森林遊樂區，6日起預警性休園，烏來台車預警性停駛，轄內自然步道暫停開放。（編輯：黃世雅）1140705