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暑假猩紅熱病例增 毒性休克重症送加護

2025/7/5 14:17
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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）小朋友暑假參加活動多，感染科專家今天提醒，好發於國中小學童的猩紅熱病例明顯增加，雖多數為輕症，但已有惡化為致命毒性休克症候群送加護個案，務必戴口罩、勤洗手。

猩紅熱的致病菌是Ａ型鏈球菌，好發年齡在5歲至15歲之間。林口長庚醫院副院長、台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵今天接受媒體電訪指出，猩紅熱主要經由飛沫與呼吸道分泌物接觸傳播，症狀包括發燒、喉嚨痛、全身出疹與草莓舌，傳染力不低。

邱政洵說，猩紅熱過去多半在春、夏交替之際現蹤，但今年即使已進入夏天，且天氣炎熱情況下，病例卻未減，流行情形與過去不同，最近在診間1天可以看到2、3個猩紅熱病人。

更令人警覺的是，邱政洵指出，上週院內收治1名年約8、9歲學童，起初僅有發燒、肌肉酸痛，不到2天就出現血壓驟降、全身出疹、休克送醫，短短2天內演變成毒性休克症候群，送加護病房搶救，目前仍住院中。

邱政洵解釋，A型鏈球菌依菌體表面的M蛋白，分為多種型別，台灣過去流行的多為M12型，通常引發較輕微感染；而M1型重症風險較高，其中「M1 UK」菌株因毒性強，易引發毒性休克症候群，甚至俗稱「食人菌感染」的壞死性筋膜炎，曾在英國造成多起嚴重感染案例。

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他提醒，M1 UK菌株在台灣雖尚未大流行，國內曾監測到蹤跡，必須提高警覺。Ａ型鏈球菌目前沒有疫苗可打，透過抗生素治療可有效控制；若演變為重症，則需立刻住院，以靜脈抗生素、升壓劑與免疫球蛋白等支持性治療，爭取時間搶救。

邱政洵呼籲，暑假期間人潮流動大，社區同時流行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、腺病毒等疫情，家長若安排學童參加營隊、室內活動時，應落實防疫措施，戴口罩、勤洗手等，降低感染風險。（編輯：吳素柔）1140705

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