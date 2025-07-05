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溫哥華海外青年文化大使生力軍 高喊「我愛台灣」

2025/7/5 15:55
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（中央社記者程愛芬溫哥華4日專電）溫哥華海外青年文化大使（FASCA）暑期培訓營活動順利落幕，42名台裔年輕學子一連3天在密集的文化傳承和領導力課程的學習下，感受到台灣軟實力的可貴，在結業式上大聲喊出「我愛台灣」！

昨天的結業式上，這群十幾歲的學子們用不同的創意和行動力展現他們對台灣的熱愛。

許多人製作「文化臉譜」，用拼貼紙藝或面具模板呈現他們擁有台加文化融合的面貌。

有人用影像描繪台灣在世界地理上的獨特性，還提到曾經在學校不惜與「惡勢力」抵抗，就為了大聲說出「台灣是一個國家」。

有人訴說家族遷徙故事，娓娓陳述祖先們如何渡海從大陸到台灣，而自己的父母又如何跨越太平洋到加拿大，拓展了其世界觀。

年紀最小的學員柯宗呈則製作卡通動畫，敘說他曾祖母名叫「陳找」，是因為曾祖母家曾遇上一場颱風，颱風颳走了還是嬰兒的曾祖母，最終動員全村力量才找回了她。充滿笑與淚的真實故事，讓眾人感悟到台灣人民百年來從未變質的純樸與可愛。

柯宗呈的媽媽陳女士對中央社說，讓孩子參加FASCA非常有意義，能讓他們深入認識台灣文化，也能交到其他同樣是台裔背景的好朋友。「我高中就隨父母移民加拿大，基本上是1.5代移民了，我希望我的孩子能繼續保持『台灣人』的身分認同，期盼他們永遠都視台灣是另一個『家』。」

去年加入FASCA營隊、今年成為資深學員的陳源亨對中央社說，他一開始對FASCA懵懵懂懂，如今可以獨當一面帶領學弟妹成長，感到很光榮。「過去一年有很多交流學習的機會，無論是擔任義工或是與成功人士座談，都讓自己不斷蛻變，看見更閃耀的自己。」

駐溫哥華辦事處僑務組組長郭淑貞表示：「聽到年輕孩子對台灣打從心底的熱愛，覺得很感動，相信他們無論身處地球哪一個角落，都會成為深具影響力的台灣文化領航者。」

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從台灣來的領隊教練共有7人，3天內透過不同活動讓孩子們建立「領導、服務、文化、傳承」的核心精神。

教練許嘉芸對一批批FASCA生力軍充滿期待和驕傲，她說：「越來越多台裔二代、三代在北美政商學界展現了影響力，相信今天這些新FASCA成員也會成為下一顆閃亮星星，繼續推動台灣國際能見度。」（編輯：高照芬）1140705

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