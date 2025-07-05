日本熊出沒案例創新高 專家推測跟橡實歉收有關

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（中央社東京5日綜合外電報導）「讀賣新聞」今天報導，日本環境省估計今年1月到5月底，亞洲黑熊在日本出沒件數達3721件，為2010年有紀錄以來新高。專家分析，可能跟2023年秋季時，熊的糧食橡實歉收有關。

根據環境省統計，日本各地之中，岩手縣以792件居冠，秋田縣則以629件次之。前者案例較去年同期增加2起，後者則大增324起。

一般而言，熊會持續待在食物豐富的山中，直到冬眠結束的初夏，不過今年早春起，熊在聚落現蹤的案例大增。日本今年1月到5月，熊在市區與村落等地出沒的案例，福島縣與山形縣分別達101起與39起。

至於，這些熊為什麼轉而在民宅附近活動呢？日本非營利組織「日本亞洲黑熊研究所」理事長米田一彥認為可能跟2023年秋季橡實歉收有關，因此相繼有熊為了覓食在村落出沒。2023年度有9276頭熊被捕獲，數量創下過去新高，較2022年度捕獲數大增5397頭。

米田表示：「有可能是母熊被捕殺後，留下的幼熊未返回山中，選擇在人類聚落附近有食物的地方活動。」

另外，日本今年1月到6月因熊有關的死傷數達40人，而這一個數據也正在以史上最快的速度增加。

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日本各地方政府面對這種情況，紛紛採取相關對策。福島市政府本月3日召開相關會議時指出，「隨時都可能出現人員傷亡」，正在評估於熊常現蹤的河川堤防地帶，設置會發出聲響或氣味等讓黑熊討厭的裝置。

今年4月曾有熊在長野縣飯山市住宅區攻擊民眾，造成3人輕重傷後，市府呼籲當地民眾避免在清晨與傍晚，也就是熊活動頻繁的時間單獨行動，以及建議民眾在下田工作時攜帶鈴鐺或收音機等會發出聲音的物品以警告熊。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140705