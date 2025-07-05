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颱風丹娜絲逼近 黃偉哲大馬行銷芒果後立刻返台

2025/7/5 16:45（7/5 16:56 更新）
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台南市長黃偉哲（前左）5日在馬來西亞吉隆坡大力宣傳台南產的愛文、金煌等芒果上架當地大型連鎖超市，現場香氣四溢，吸引許多民眾駐足選購。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年7月5日
台南市長黃偉哲（前左）5日在馬來西亞吉隆坡大力宣傳台南產的愛文、金煌等芒果上架當地大型連鎖超市，現場香氣四溢，吸引許多民眾駐足選購。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年7月5日
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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市長黃偉哲今天在馬來西亞吉隆坡召開記者會宣布，台南芒果上架當地大型連鎖超市。但因颱風丹娜絲逼近台灣，黃偉哲也在活動後立刻返台防災應變。

台南市政府表示，黃偉哲出訪新加坡、馬來西亞行銷農產，因颱風丹娜絲逼近台灣，行程緊急調整，活動後迅速返台，確保市政運作及市民安全。

黃偉哲今天在馬來西亞吉隆坡谷中城廣場永旺購物中心召開記者會宣布，台南芒果去年首度進軍馬來西亞市場，和當地大型連鎖超市攜手銷售愛文、西施與金煌等三大芒果品種，今年再度合作。

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黃偉哲說，馬來西亞市場競爭激烈，各國芒果齊聚，但台南芒果以獨特香氣、飽滿果肉與甜美口感脫穎而出，深受當地消費者青睞，品質毫不遜色。

市府表示，黃偉哲在馬來西亞行銷活動，有助於強化台南芒果在國際市場品牌形象，也促進台馬兩地農業和經貿交流合作。市府將持續深耕海外市場，建立穩固合作夥伴關係，為更多農產品出口打下基礎。（編輯：黃世雅）1140705

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