公務機關首例 健保署開正式職缺招募公衛師

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（中央社記者曾以寧台北4日電）公共衛生師法上路5年，衛福部健保署長石崇良今天表示，健保署近日開出2職缺，指定由公衛師採專技人員轉任的方式聘用，為公務機關首次以正式公務人員資格聘僱公衛師。

根據衛生福利部中央健康保險署人才招募公告，醫審及藥材組招募2名正式人員，職稱為科員，資格條件為經專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試及格，並領有公共衛生師證書，且領有執業執照後實際從事相當專門職業或技術職務2年以上，有證明文件者。招募時間為6月27日至7月11日止。

石崇良今天出席「全民健康保險遠距醫療給付計畫」合作備忘錄簽署儀式，會後接受媒體聯訪表示，公衛師法於2020年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中通過，盼讓或有志於投入公共衛生者，可以獲得專業證照認定。

對於此次開缺，石崇良說明，根據規定，若有心公務人員通過高考，卻在受訓過程中發現志向不合、或因不適應而離開，可經報請主管機關同意，改以醫事人員或公衛師等專技人員，經評選任用經國家考試、具專業證照者。

石崇良指出，這個聘僱彈性過去就有，不過，過去多是聘僱藥師、醫檢師、物理治療師等醫事人員。

石崇良說明，因考量健保工作中，除傳統保險業務，也要跨足大家醫計畫、居家計畫等健康計畫規劃，還要銜接健保與長照，非常需要公共衛生師在流行病學、統計等方面專業，因此這次有2職缺特別指明公衛師，以搭配「三高防治888計畫」、「癌症國家防治計畫」等健康計畫。

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石崇良表示，這是公務機關第一次以正式人員聘用公衛師，未來可能都會再有這樣的機會。

台北市公共衛生師公會在臉書（Facebook）發文表示，此進展具有重要意義，不僅代表了公衛專業在政策層面的肯定，也顯示了公衛師制度與公部門人力系統的實質接軌，為公衛師開拓了更多元的職涯路徑，同時也為全民健康保障體系注入了新的專業力量。（編輯：管中維）1140704