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對等關稅談判 卓榮泰：守住台灣最敏感產品

2025/7/5 15:07（7/5 15:21 更新）
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行政院長卓榮泰（前右2）5日視察斗南鎮農會精米工場，了解公糧儲備情形，國民黨立委張嘉郡（前右）、民進黨立委劉建國（前右3）等人陪同。中央社記者蔡智明攝 114年7月5日
行政院長卓榮泰（前右2）5日視察斗南鎮農會精米工場，了解公糧儲備情形，國民黨立委張嘉郡（前右）、民進黨立委劉建國（前右3）等人陪同。中央社記者蔡智明攝 114年7月5日
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（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）行政院長卓榮泰今天視察雲林斗南鎮，針對國民黨立委張嘉郡要求台灣與美國對等關稅談判不能犧牲農民，他表示台美還繼續在談判，政府會守住工業、農業最敏感的產品。

卓榮泰上午在農業部次長胡忠一、經濟部長郭智輝陪同下，巡視斗南鎮農會糧倉，並檢視「糧食產業全面升級計畫」成效，張嘉郡、民進黨立委劉建國也出席。

農業部簡報指出，糧食產業全面升級方案，公糧收購每公頃年增新台幣2萬元，反映生產成本、同步支撐產地價；另外，水稻契作獎勵金每公頃最高1.82萬元，轉作休耕獎勵金每公頃加1萬元，二期稻作轉雜糧旱作獎勵金每公頃最高2萬元，讓農民種稻、種雜糧都能增加收益。

張嘉郡發言肯定政府「糧食產業全面升級計畫」，提高公糧收購價，並說今年農民都很高興；不過，台灣以農立國，農業是國家的根本，她希望對等關稅談判過程中不要犧牲農民。

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對此，卓榮泰說，台美還繼續在談判，過程中會守住台灣最敏感的產品，不論工業、農業都一樣；但有些時候，要符合國際的各項標準，像是檢驗標準、國際規範、經濟貿易規範等，都要兼顧。

卓榮泰表示，農業部需密切注意國內糧食動態及市場供需狀況，兼顧生產者與消費者權益，確保國人食米供應無虞，並升級、維修倉儲設備，強化國家糧食安全韌性。（編輯：吳素柔）1140705

行政院長卓榮泰（右3）5日視察斗南鎮農會時表示，與美對等關稅還在談判，過程中會守住台灣最敏感的產品，不論工業、農業都一樣。中央社記者蔡智明攝 114年7月5日
行政院長卓榮泰（右3）5日視察斗南鎮農會時表示，與美對等關稅還在談判，過程中會守住台灣最敏感的產品，不論工業、農業都一樣。中央社記者蔡智明攝 114年7月5日
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