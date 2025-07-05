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陳傑憲、徐若熙場上擊掌 延續台灣隊情誼惺惺相惜

2025/7/5 16:51（7/5 17:38 更新）
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中華職棒統一獅隊陳傑憲（左）與味全龍投手徐若熙（右）在4日賽事上演擊掌溫馨畫面，陳傑憲5日受訪時表示，很享受看徐若熙投球的感覺，也很欣賞他對於投球的執著，展現出惺惺相惜的好情誼。（味全龍隊提供） 中央社記者楊啟芳傳真 114年7月5日
中華職棒統一獅隊陳傑憲（左）與味全龍投手徐若熙（右）在4日賽事上演擊掌溫馨畫面，陳傑憲5日受訪時表示，很享受看徐若熙投球的感覺，也很欣賞他對於投球的執著，展現出惺惺相惜的好情誼。（味全龍隊提供） 中央社記者楊啟芳傳真 114年7月5日
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職統一獅陳傑憲與味全龍投手徐若熙昨天第6局上演擊掌溫馨畫面，陳傑憲今天表示，很享受看徐若熙投球的感覺，也很欣賞他對於投球的執著，並認為他能頂住壓力非常不容易。

陳傑憲與徐若熙在今年2月的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）時，曾經一起攜手加入台灣隊。獅隊昨天作客天母球場，陳傑憲雖沒從徐若熙手中敲出安打，不過第6局靠著失誤上壘，最後還與徐若熙擊掌。

陳傑憲今天笑說，很喜歡在壘上看徐若熙投球，「很享受，他的直球、變化球都很頂尖，那一局他的球數也到了，結束之後他看著我、我看著他，我們就對笑了，手就很莫名地擊掌了。」

中職「里長伯」陳傑憲表示，他一直很喜歡打國際賽、跟大家相處，「透過一個賽事可以了解這個選手（徐若熙），知道他私底下做人處事，讓我更欣賞他的謙虛、對自己投球的執著。」

陳傑憲直言，徐若熙是目前中職最好的先發投手，「說真的，他不只頂著一個球隊的壓力，而是頂著球界、球探的壓力，在那麼大的壓力下投球，是很難能可貴的地方。」

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身為對手的陳傑憲說：「在比賽時當然很努力跟他對決，他昨天丟得很有威脅性。」不過在場上專心對決、場下大家都是朋友，陳傑憲笑說：「我覺得這是中職可愛的地方。」

陳傑憲也認為，徐若熙一定會有機會旅外，「希望他能保持健康，也祝福他。」（編輯：龍柏安）1140705

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