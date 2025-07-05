颱風丹娜絲來襲 台東熱氣球活動5日下午、6日取消

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（中央社記者張祈台東縣5日電）台東鹿野高台熱氣球嘉年華開幕首日就碰上颱風丹娜絲來襲，台東縣府公告，今天下午及明天活動取消，6日光雕音樂會延期至8月4日。池上鄉「金城武樹」五花大綁做好防颱措施。

台東熱氣球嘉年華今天清晨才熱鬧開幕，受颱風外圍環流影響，下午開始降雨，台東縣府指出，經專業飛行團隊評估，不利熱氣球飛行或立球作業，宣布今天下午、明天全天活動取消。

台東縣府指出，原本明天將迎來首場光雕音樂節，由告五人、郭靜輪番演唱，搭配無人機及煙火秀展演，因颱風丹娜絲逼近，將延後至8月4日原地舉行。

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台東縣府指出，網路預約5、6日繫留體驗票券的民眾，將主動全額退費，需10至14個工作天，發送簡訊通知，若有疑問可洽易遊網客服。

另外，台東池上鄉公所下午也忙著為觀光明星「金城武樹」進行防颱措施，用繩索及鉚釘固定樹幹，封閉兩側禁止遊客進入。（編輯：龍柏安）1140705