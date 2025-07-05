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颱風丹娜絲影響 虎航6日部分航班提前起飛

2025/7/5 16:36
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）輕度颱風丹娜絲逼近，台灣虎航今天宣布航班異動，明天高雄沖繩往返班機、高雄東京往返班機，以及高雄至澳門、澳門至台中航班，都將提前起飛。

輕度颱風丹娜絲逼近，中央氣象署今天表示，颱風持續增強，暴風圈有稍擴大趨勢，預計深夜前後發布陸上颱風警報，明天各地都有陣雨或雷雨，花東及南部慎防局部性豪雨。

台灣虎航發布訊息指出，受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天台灣虎航高雄-沖繩IT288航班提前至上午8時15分起飛、沖繩-高雄IT289航班提前至中午12時起飛、高雄-澳門IT321航班提前至下午1時5分起飛。

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另外，澳門-台中IT372航班提前至下午3時50分起飛、高雄-東京成田IT280航班提前至上午7時5分起飛、東京成田-高雄IT281航班提前至中午12時30分起飛。

虎航表示，實際的航班起降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間仍以各機場公布為準。（編輯：吳素柔）1140705

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