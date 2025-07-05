海象惡化小琉球船班急停航 暑假旺季冷清開場
2025/7/5 16:25（7/5 16:47 更新）
（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）颱風丹娜絲逐漸接近，屏東往返小琉球船班原訂明天才停航，因海象惡化，各船公司紛紛提前今天末班船時間。不少遊客更改行程，暑假旺季首週冷清開場。
颱風丹娜絲來襲、風浪漸大，依中央氣象署資料，小琉球下午1時出現2.5公尺浪高。往返東港小琉球船公司泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運，紛紛在今天緊急宣布提前末班船時間；琉興公司則是昨天就宣布5、6日全天停航。
屏東縣琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗告訴中央社記者，目前島上逐漸可以感受到風雨，多數遊客已提早返航，尚未登島遊客則取消訂房或延期，只剩少部分留在島上。
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「我們也是看天吃飯」，李佳旗表示，暑假是小琉球旅遊旺季，影響全年營收甚鉅，首週就遇到颱風，離島民宿業者雖然已習慣受天氣影響，仍是對營業損失感到惋惜。
東港碼頭今早欲前往小琉球的人潮稀落，提前返回本島遊客卻不少。有民眾表示，雖然提前返回本島相當掃興，但總比留在島上、不確定回程船班好。（編輯：謝雅竹）1140705
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