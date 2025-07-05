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布局北市議員？黃國昌促許甫投入北市松信反罷活動

2025/7/5 14:46（7/5 15:18 更新）
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圖為民眾黨副秘書長許甫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北5日電）外傳民眾黨副秘書長許甫將參選台北市松山、信義選區議員，民眾黨主席黃國昌今天表示，目前講真的太早，民眾黨在8月的黨代表大會將通過制定提名條例，屆時才會開始正式作業。

但黃國昌表示，台北市松信選區有國民黨立委王鴻薇、徐巧芯面對大惡罷，他要求許甫除了中央黨部工作外，也要規劃反惡罷活動，盼能號召所有在松山、信義區的民眾支持者，在7月26日站出來投下不同意罷免票，接下來會相當辛苦。

黃國昌今天出席國民黨立委羅智強的新書發表會，並於會前接受媒體訪問時，做上述表示。

有特定人士在社群平台張貼承辦京華城案的檢察官姓名、照片，甚至合成潑灑血跡的畫面，並搭配「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等仇恨、威嚇性圖文，北檢偵辦恐嚇檢察官案，認定被告戴瑞甯、林惠珠涉犯恐嚇，向法院聲押禁見；台北地方法院審理後，今天凌晨裁定2人羈押禁見。

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黃國昌今天批評，當初民進黨支持者用死亡仇恨性言論攻擊他，是直接設靈堂，結果這次牽涉到檢察官就大力追殺，不僅違反比例原則，還徹底雙標。

此外，鏡電視主播王顯瑜在播報時批評黃國昌「每句話都垃圾到極點」，言論引發爭議，之後道歉。黃國昌表示，該位主播應該不只是強烈用詞，而是粗鄙的用詞，但他認為主播只是工具，還不是問題的核心，北檢何時要查鏡電視弊案。（編輯：翟思嘉）1140705

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