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兩馬小三通黃岐、琅岐航線 6至7日全數停航

2025/7/5 16:22（7/5 16:41 更新）
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受颱風丹娜絲逼近影響，兩馬小三通6日、7日往黃岐、琅岐航班全日停航。圖為南竿福澳港旅運大樓。中央社記者潘欣彤攝 114年7月5日
受颱風丹娜絲逼近影響，兩馬小三通6日、7日往黃岐、琅岐航班全日停航。圖為南竿福澳港旅運大樓。中央社記者潘欣彤攝 114年7月5日
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（中央社記者潘欣彤連江縣5日電）受到颱風丹娜絲逼近影響，兩馬小三通6日、7日往黃岐、航班全日停航。交通船「新台馬輪」今天晚間航班取消，目前海象研判，6至7日也恐無法開航。

經營兩馬小三通的國籍航商南北海運公司，今天發布公告指出，因受颱風丹娜絲外圍環流影響，以及中國啟動二級防颱管制，故6日與7日北竿白沙港往返中國福建黃岐港「吉順9號」、南竿福澳港往返中國福建琅岐港「金安輪」航班全日取消。

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協合船務代理有限公司則公告指出，受颱風影響，兩馬小三通琅岐航線「安麒6號」、黃岐航線「安麒2號」航班，6日至8日全日停航。

台馬交通船「新台馬輪」航商全港通航業今天公告指出，受颱風丹娜絲影響，5日晚間基隆港往馬祖、6日上午馬祖返回基隆港航班，因海象不佳取消。且依據中央氣象署預報，6至7日晚間恐無法開航，呼籲民眾盡早做好行程應變。（編輯：張銘坤）1140705

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