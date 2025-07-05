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總統盃街舞大賽11月決戰 吳沛憶：街舞被更多人看見

2025/7/5 16:11
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（中央社記者溫貴香台北5日電）體育署副署長洪志昌今天出席街舞小學校活動致詞表示，運動部將在9月9日國民體育日掛牌成立，體育署規劃總統盃全民運動賽事，兩大賽事分別是3對3的籃球賽與街舞大賽，街舞大賽8月開始接受報名，預計11月總決賽在總統府前廣場舉行。

民進黨立委吳沛憶表示，「2025總統盃全民運動賽事」新增街舞大賽，政府日益重視新興運動，讓街舞被更多人看見，也讓下一代有更好的學舞環境。

中華民國街舞運動推廣協會、台北市立大學共同主辦「YOUNG SCHOOL HIGH街舞小學校」邁入第3屆，下午熱鬧登場，催生街舞小學校的幕後推手之一吳沛憶一開場大秀舞技，贏得熱烈掌聲與安可聲，為賽事揭開序幕。

洪志昌致詞表示，在總統賴清德支持之下，運動部將於9月9日國民體育日正式掛牌成立，負責全國的運動賽事，教育部體育署規劃的總統盃全民運動賽事，其中有兩個項目，第一個是3對3的籃球賽，另一個是街舞大賽，街舞大賽將在8月開始接受報名，並在台北、台中、台東及高雄4區進行分區預賽。

洪志昌表示，最重要是11月回到台北，就在總統府前廣場辦理最後總決賽，相信11月街舞大賽會再次掀起國內街舞熱潮，歡迎熱愛街舞運動的青年們踴躍報名參賽。

高中時曾是熱舞社「舞林高手」的吳沛憶致詞表示，2023年創辦街舞小學校的初衷是希望推動街舞運動和文化向下扎根，讓熱愛舞蹈的孩子有機會站上舞台。台灣霹靂舞國手孫振也是從社區練舞起步，在教練蘇志鵬栽培下跳進奧運殿堂，寫下台灣街舞新篇章。

吳沛憶說，這是因孩子們而生的圓夢舞臺，見證小舞者挑戰自我的精采時刻，也感謝家長、老師們始終支持愛跳舞的孩子們。

吳沛憶表示，過去政府部門對街舞較陌生，在各界努力下，霹靂舞近年被納入亞運、奧運，「2025總統盃全民運動賽事」新增街舞大賽，政府日益重視新興運動，讓街舞被更多人看見，也讓下一代有更好的學舞環境。

她強調，街舞不只是運動，更是最酷的文化外交，每年Taiwan Dance Delight讓台灣舞林高手前進日本、走向世界，讓世界看見台灣舞力及活力。

中華民國街舞運動推廣協會秘書長田俊拓（Atoh）表示，從College High、High School High到街舞小學校，算是把年輕人的街舞生涯一次包辦了。他個人25年的跳舞經驗，就是要透過比賽把節奏、藝術感，還有人跟人合作的智慧帶給下一代。

他說，這屆有近400位小舞者參賽，幾乎是第1屆的兩倍，這不只是比賽，而是一場推廣與教育的派對。他預告7月27日登場的「High School High Vol.16 U15 Open Style 1 on 1」已開放報名，歡迎大家再戰一波。

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主辦單位表示，2天賽事吸引全國77支小學生隊伍、數百位「舞林高手」切磋飆舞，2天活動預計吸引近千人參與，創下歷屆最高紀錄，展現台灣街舞的豐沛能量。

今天與會者包括民進黨立委沈伯洋、郭昱晴、張雅琳、台北市議員王閔生等人。（編輯：張均懋）1140705

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