林凱威歸隊一軍 葉總讚勝利組牛棚林子昱吳俊杰

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職味全龍隊今天將投手林凱威拉上一軍，不過因為已經久沒比賽，教頭葉君璋表示，會找適當時機讓他登板；葉君璋也稱讚本季勝利組牛棚吳俊杰、林子昱，投球心態相當成熟。

林凱威之前有右手肘發炎傷勢，4月底之後就沒有在一軍出賽，直到今天回歸一軍，龍隊把昨天先發的徐若熙下放二軍調整。

龍隊總教練葉君璋今天賽前表示，雖然林凱威回歸一軍了，不過因為他已經有一段時間沒有比賽，不會馬上回去投後段8、9局的位置，「會讓他找適當的時機上去投，既然上來了，就找機會讓他上去投。」

葉君璋也提到，今年龍隊勝利組牛棚投手吳俊杰、林子昱都表現很好，「他們在過去本來就是很有能力的投手，前幾年吳俊杰一直沒辦法找到好的狀況，不過這1、2年有慢慢回到過去的水準，他自己有調整到位。」

葉君璋認為，吳俊杰的心態成熟，「壓力對他來講是正面的，在這個位子（勝利組牛棚）自然可以勝任。」

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另外，葉君璋指出，林子昱過去擔任先發投手有時比較可惜，「他的球種都滿不錯的，當初也是考慮到底要讓他在牛棚還是先發，如果現在牛棚有不錯表現，就讓他在牛棚，年紀也成熟，這個位置滿適合的。」

本季目前吳俊杰出賽17場、投16局，拿下3次中繼成功，防禦率1.69；林子昱則是出賽26場、投24局，拿下9次中繼成功，防禦率1.13。（編輯：謝雅竹）1140705