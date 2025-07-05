花蓮議長指傅崐萁須為藍營分裂負責 藍稱違事實

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）力挺罷免中國國民黨籍立法委員傅崐萁的花蓮縣議會議長張峻今天表示，傅崐萁打壓花蓮人、黨內分派系，要為分裂負很大責任；國民黨花蓮縣黨部說，背離事實。

反共護台志工聯盟發起「護國大遶境」第2天車隊掃街，上午9時起從花蓮縣吉安鄉出發一路往南，曾是資深國民黨員、現為無黨籍的張峻率100多名支持者在光復鄉服務處前等待，手搖國旗應援車隊，表態以「中華民國派」支持罷免傅崐萁（花蓮選舉區選出）。

張峻接受媒體聯訪表示，花蓮長期藍營執政，傅崐萁只會打壓鄉親、黨內分派系，不讓國民黨團結，造成現在分裂，傅崐萁要負很大責任，也是大家站出來的原因，傅崐萁做得太過分。

他說，全國罷免團隊志工這段時間的堅持與毅力，非常勇敢和辛苦，讓大家很感動，特別邀鄉親為罷團加油。花蓮生病了，希望在外遊子踴躍返鄉投票。

國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿表示，傅崐萁多年爭取花蓮建設，張峻說法混淆視聽。張峻曾任黨部主任委員，卻無視黨艱困處境，選擇與民主進步黨罷免行動站同一陣線，自稱「中華民國派」卻與台灣獨立勢力共舞，政治變節不可取，背離事實更可恥，呼籲張峻別成為民進黨鬥爭工具。

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國民黨花蓮縣黨部說，國民黨內部有不同意見應透過制度協調，而非背後捅刀、配合罷團行動，讓國民黨分裂的不是傅崐萁，而是那些披藍袍、行綠營之實的人。

民進黨秘書長林右昌接受媒體聯訪表示，車掃過程順利，沿途很多民眾加油打氣，非常熱絡，接下來颱風影響，屏東縣與高雄市有些集結點可能會取消，遶境車隊是否會進行，尊重聯盟考量。（編輯：李亨山/李明宗）1140705