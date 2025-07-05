哈瑪斯接受加薩停火方案 川普看好下週達協議

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯稱以「正面態度」回應美國斡旋的加薩停火方案是好事，他對下週「可能有加薩協議」抱持樂觀態度，但也可能有變數。

華爾街日報引述參與談判的阿拉伯官員表示，哈瑪斯（Hamas）已接受一項新的停火與人質交換協議架構，為期60天。若這份60天停火協議能達成，可望即刻啟動在美國支持下、以結束戰爭為目標的以哈談判。

官員指出，新的停火協議由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與埃及、卡達調停代表共同擬定，其中條款之一呼籲用10名在世以色列人質，交換數量更多的巴勒斯坦囚犯。內容並規定協議由美國總統川普宣布達成。

哈瑪斯堅持任何協議最終都應導向戰爭結束，然而以色列拒絕承諾這一點，使得雙方談判連月陷入僵局。

但以色列為打擊對方核計畫與軍方高層而與伊朗開戰在美國總統川普的介入而結束後，各界焦點又重新回到以哈這場衝突。當前哈瑪斯與以色列都面臨內部與國際社會要求結束加薩戰事的壓力。

綜合法新社和路透社報導，在「空軍一號」（Air Force One）專機上被問到對停火協議有多樂觀時，川普說「非常樂觀」，但也說「每天情況都不一樣」。

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記者詢及哈瑪斯（Hamas）稍早正面回應加薩走廊（Gaza Strip）停火談判提案，川普回說：「那很好啊。他們還沒有向我匯報情況。我們必須盡快解決此事。我們必須對加薩問題採取行動。」

川普在機上告訴記者，下週可能就會有加薩停火協議。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140705