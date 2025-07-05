加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／丹娜絲動態說明 氣象署颱風警報記者會
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒4/300
首頁 / 運動

林佳緯首局首打席開轟 本季策略鎖定第1球

2025/7/5 16:24（7/5 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒統一獅隊林佳緯（圖）4日從味全龍王牌投手徐若熙手中開轟，為首局首打席首球全壘打。林佳緯5日受訪時表示，本季很常用鎖定第1球的策略，很開心下半季首場就有好效果。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年7月5日
中華職棒統一獅隊林佳緯（圖）4日從味全龍王牌投手徐若熙手中開轟，為首局首打席首球全壘打。林佳緯5日受訪時表示，本季很常用鎖定第1球的策略，很開心下半季首場就有好效果。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年7月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職統一獅林佳緯昨天擊出首局首打席全壘打，為中職史上最年輕達成者。他今天表示，本季很常用鎖定第1球的策略，很開心下半季首場就有好效果，且是從徐若熙手中敲出。

獅隊昨天在天母棒球場與味全龍隊交手的賽事，1局上林佳緯就從徐若熙手中轟出陽春砲，為首局首打席首球全壘打，並以20歲又174天的年紀，成為最年輕首局首打席全壘打締造者。

徐若熙昨天表示，林佳緯通常比較習慣打第1球，但沒有注意到就往好位置攻擊。林佳緯今天說：「我在這1季滿常第1球就攻擊，一直都是我的攻擊策略，延續上半季做的事情，很開心下半季第1場就有好效果。」

對於第1球攻擊策略，林佳緯指出，「教練團這邊說打第1球是沒關係，但就是盡量要有威脅性的揮棒、有品質的擊球去做攻擊，如果第1個打者很輕鬆地被拿到出局數，後面對投手來說會比較順手，打第1球也會有風險。」

林佳緯提到，昨天是從現在這個聯盟最好的投手（徐若熙）手中敲出全壘打，「打到他比較沒投那麼好的球，很開心。」

google news透過 Google News追蹤中央社

至於最年輕達成紀錄，林佳緯說：「比賽結束後看到手機才知道，有這個機會很開心，代表一開始就成功達到這個事，希望之後達到更多紀錄。」

另外，昨天林佳緯的全壘打也引起場外話題，林佳緯的戀愛緋聞對象是味全龍啦啦隊賴可，昨天賴可在「龍TV」笑說：「等一下就把他（林佳緯）的手給砍了。」對此，林佳緯今天說：「（我的手）很好啊。」（編輯：吳素柔）1140705

#中職
#全壘打
#味全龍隊
#林佳緯
#徐若熙
#棒球
#統一獅
林佳緯
徐若熙6局好投奪本季第2勝 葉總：可以再更好林佳緯棒打徐若熙 中職史上最年輕首局首打席開轟
徐若熙
陳傑憲、徐若熙場上擊掌 延續台灣隊情誼惺惺相惜中職下半季4日開打 龍隊推徐若熙先發對獅隊
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
張閔勛轟逆轉滿貫砲、威能帝好投 桃猿擊退悍將
39
更多編輯台推薦新聞：