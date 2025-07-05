甘肅幼兒園孩童血鉛含量高 數十人跨省就醫

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（中央社台北5日電）中國甘肅省天水市一家幼兒園近日爆出幼童血鉛含量過高，已有幾十人跨省至西安就醫。據報導，涉事幼兒園一年學費至少人民幣1萬2000元，且早在去年就有幼兒身體出現異常。

天水市麥積區衛生健康局3日發布通報稱，當地市場監管局和公安分局1日接獲民眾反映，查獲某幼兒園「違規使用添加劑」導致部分幼兒血鉛異常一案。此事於是曝光。

陸媒上游新聞昨天報導，不少該幼兒園的家長帶著孩子跨省求醫。3日，西安市中心醫院兒科住院部已經收治入院19名患兒；4日，前往西安就診的患兒家屬開始增多。光是西安市中心醫院就檢測了至少50名患兒。

紅星新聞今天則報導，有家長說，這幾天已陸續入住了幾十個血鉛異常的孩子，醫院已經臨時增加了一些床位。

這些血鉛異常幼兒的症狀主要是噁心、腹瀉、腿疼、肚子痛、掉頭髮、精神不集中等。

據上游新聞，這所褐石培心幼兒園2022年才成立，每學期收費人民幣6000元左右，相當於一年學費約1萬2000元（約新台幣4萬8000元），在當地屬於較好的私立幼兒園。幼兒園共約200多名幼童。

有家長表示，早在去年，他們已經查出孩子存在血鉛異常的情況。當時就醫的兒童醫院醫生問，是否家附近有重工企業，該名家長說沒有，還換了家中淨水器和餐具。此後放暑假再次檢查時，孩子的指標就正常了，「後來一上學又有問題了」。直到今年6月29日，這名家長聽其他家長說，問題可能在幼兒園。

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報導說，檢測報告正常的參考數值為兒童小於每升100微克，成人每升200微克，職業接觸限值為每升400微克。但這批前往西安市中心醫院檢測的幼童中，一名5歲女童檢測血鉛檢測值最高，為每升528微克。

新華社報導，當地已成立相關專家和有關部門組成的聯合工作組，快速開展流調溯源、醫療保障及調查處置等工作。200多份檢測樣本已送至甘肅省疾控部門複檢。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140705