颱風來前視察雲林 卓榮泰：推系統性治水處理根源

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（中央社記者蔡智明雲林縣5日電）颱風丹娜絲逼近，行政院長卓榮泰今天到雲林視察治水情形，他表示，水利署提出千億跨年度的「系統性治水」大計畫，要從根源治理水患，並鞏固前瞻、8年800億治水計畫成效。

2024年颱風凱米帶來豪雨，北港溪溪水暴漲，雲林縣大埤鄉西鎮村旁延潭排水等溝渠內的水，排不進北港溪回灌村莊，水淹過腰、對外道路全部中斷如水中孤島，數天後水才退去。

卓榮泰今天在經濟部長郭智輝、水利署長林元鵬、雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡及民進黨立委劉建國等人陪同下，在丹娜絲颱風來襲前視察雲林大埤鄉延潭大排等整治情況。

卓榮泰致詞說，從8年800億治水計畫到前瞻計畫，10多年來中央跟地方合作的治水工程，有相當多進展，現在前瞻的第5期也過了，希望在這筆經費當中，能夠合理、而且快速地來執行。

卓榮泰表示，經濟部水利署已經提出一項千億跨年度的「系統性治水」草案，從根源做好水利設施，才不會讓之前做的工程未達預期效果而「事倍功半」；這對全台灣各縣市都非常重要，尤其是農業縣市，希望朝野能共同支持。

卓榮泰強調，推動「系統性治水」的目的，是要達到最小的淹水面積、最短的退水時間以及最高的安全標準。

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張麗善接受媒體聯訪說，延潭大排整治工程已經完成前2期，目前規劃第3期預定今年8月發包，但縱使第3期完成，整條大排的整治才能達到6成，還需要新台幣6億多元才能完成全線整治。

張麗善認為，因應極端氣候，治水需要系統性治理，不只是天然溪流，包括區域排水、灌溉排水等都要一同整治，希望行政院能大力支持。（編輯：謝雅竹）1140705