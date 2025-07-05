李灝宇3A本季第8轟出爐 鄭宗哲敲雙安貢獻4打點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北5日電）美國職業棒球小聯盟（MiLB）底特律老虎隊3A野手李灝宇今天出賽敲出2分砲、個人本季第8轟出爐；匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲維持手感，單場敲2安、貢獻4分打點。

老虎3A交手克里夫蘭守護者隊3A，李灝宇先發打1棒、守二壘，1局上吞下三振，3局上從對方投手戴恩（Will Dion）手中敲出2分砲，幫球隊取得2比0領先，擊球初速100.9英里（約162公里）。

李灝宇5局上敲出右外野方向平飛球出局，7局上、8局上都吞下三振，總計5打數敲1轟，貢獻2分打點，也吞下3次三振，賽後打擊率2成47；老虎3A終場以5比1搶勝。

先前在1A打復健賽的鄭宗哲7月回3A出賽，對戰辛辛那提紅人隊3A比賽先發打9棒、守游擊，2局下敲出左外野方向安打、帶有2分打點，3局下敲出二壘打再送回2分。

鄭宗哲5局下敲出二壘方向滾地球出局，8局下敲出投手方向滾地球出局，總計4打數敲出2支安打、貢獻4分打點，回3A連3場敲安，賽後打擊率2成17；海盜3A終場以8比1搶勝。

此外，奧克蘭運動家隊2A交手亞利桑那響尾蛇隊2A，運動家2A投手莊陳仲敖搭配捕手林家正，前2局雖被敲出安打，但沒失分。

3局下莊陳仲敖被首名打者羅賓森（Kristian Robinson）敲出陽春砲，1人出局後被敲出安打，再被康帝塞洛（Gavin Conticello）敲出2分砲，4局下單局被敲3安，加上隊友守備失誤再掉2分，5局下被費南德茲（Jose Fernandez）敲陽春砲，1人出局後再被敲安退場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊陳仲敖總計用91球投4.1局，被敲11支安打包括3轟，失掉6分（5分責失分），投出4次三振，球隊以1比6吞敗，莊陳仲敖吞下個人本季第9敗。

林家正打9棒，5局上敲出中外野方向安打、帶有1分打點，8局上敲出右外野方向安打；總計4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率1成75。（編輯：李明宗）1140705