環南市場屢傳停電 北市市場處：加強巡檢保養

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（中央社記者劉建邦台北5日電）改建完成的環南市場啟用3個多月，但議員發現市場停電達10次，導致攤販使用食材及冰箱損壞。北市市場處今天表示，已全面檢測高壓電盤皆正常，將持續加強巡檢保養。

自1978年啟用的環南市場至今已逾40年，隨設備老化、交通動線紊亂等問題，台北市政府於2016年動工改建，並於今年2月中旬先試營運，後續正式啟用。

民進黨台北市議員洪婉臻透過書面質詢表示，環南市場改建耗資新台幣近百億元，才啟用3個月卻爆出多項問題，如停電10次，導致攤商食材受損、冰箱損壞等。

她說，環南市場2樓雜貨區與美食區人煙稀少，幾乎沒有人上樓消費，被攤販形容如鬼城，另外，攤販未使用水卻被要求繳納每月136元基本費，已有近200家攤販連署反映此問題，但北市府確稱僅是個案。

市場處回應，針對環南市場10次停電，包含4次屬計畫性停電，已事前公告，4次為台電無預警停電，2次為台電電壓不穩，引發高壓設備安全裝置啟動而停電。

市場處表示，已全面檢測環南市場內的高壓電盤，檢測結果皆正常，將持續加強巡檢及保養。另5月28日已把市場內走道燈用電連接至緊急發電機，如遇到短暫停電，攤位通道就有緊急照明。

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此外，針對環南市場2樓飲食雜貨區已增設更多指示標誌，指引民眾至2樓消費，後續辦理相關促銷活動，期盼透過行銷方式活化提升環南市場1、2樓攤販的營運狀況。

市場處表示，針對環南市場內空調在7月2日及3日已會勘，空調設備運作皆正常，可能因近期氣溫高，造成市場內溫度感受不均，將持續關注市場內溫度，適時調整冷氣出口風向，提供民眾更舒適消費環境。（編輯：黃世雅）1140705