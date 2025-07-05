金門中山林老兵帶小兵 親近戰役史蹟與自然地景

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（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門國家公園管理處今天舉辦老兵帶小兵齊步走活動，邀請親子在中山林健走、參與軍事體驗活動，金管處表示，盼透過寓教於樂活動，讓民眾認識中山林的自然地景與軍事遺跡。

今年是金門國家公園成立30週年，金管處為使民眾親近戰役史蹟，今天上午舉行「老兵帶小兵齊步走－中山林軍事體驗活動」，邀請上百名親子及身心障礙家庭一同健走、參與軍事體驗活動，金門縣政府秘書長陳世保、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等人也出席活動。

陳世保致詞表示，金門中山林有許多軍事元素設施，今天在中山林的活動結合體能、軍令通信等項目，相信參與者能體驗到金管處籌備的用心，且在許多國安高層強調國防重要性之時舉辦這個活動，更有很大意義。

吳增允說，今天的活動除向老兵致敬，另一個意義也在於傳承，盼能藉由老兵帶領小兵穿越時空，了解金門獨特戰地文化，並加強對國家與家鄉認同與使命感。

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金管處透過新聞稿指出，此次活動眾多，包括在賈村戰技體驗場模擬戰場設計的「筷子竹槍射擊」、「天降神兵」、「地形地物躲藏」，以及在乳南三營區的「軍令傳達」旗語教學，讓孩子們嘗試軍中經典傳訊方式等。

金管處表示，盼能透過寓教於樂活動讓民眾認識中山林自然地景與軍事遺跡，將戰地史蹟轉化為學習舞台，未來將持續以創新方式，推動全民保育意識，讓更多人愛上國家公園、走進金門故事中。（編輯：黃世雅）1140705

金門國家公園管理處5日舉辦「老兵帶小兵齊步走－中山林軍事體驗活動」，民眾在賈村戰技體驗場參與體驗模擬戰場設計的「筷子竹槍射擊」。中央社記者吳玟嶸攝 114年7月5日