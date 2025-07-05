加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／颱風丹娜絲暴風圈擴大 氣象署記者會說明
首頁 / 地方

金門中山林老兵帶小兵 親近戰役史蹟與自然地景

2025/7/5 13:18（7/5 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門國家公園管理處5日舉辦「老兵帶小兵齊步走－中山林軍事體驗活動」，邀請親子及身心障礙家庭一同健走、參與軍事體驗活動。中央社記者吳玟嶸攝 114年7月5日
金門國家公園管理處5日舉辦「老兵帶小兵齊步走－中山林軍事體驗活動」，邀請親子及身心障礙家庭一同健走、參與軍事體驗活動。中央社記者吳玟嶸攝 114年7月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門國家公園管理處今天舉辦老兵帶小兵齊步走活動，邀請親子在中山林健走、參與軍事體驗活動，金管處表示，盼透過寓教於樂活動，讓民眾認識中山林的自然地景與軍事遺跡。

今年是金門國家公園成立30週年，金管處為使民眾親近戰役史蹟，今天上午舉行「老兵帶小兵齊步走－中山林軍事體驗活動」，邀請上百名親子及身心障礙家庭一同健走、參與軍事體驗活動，金門縣政府秘書長陳世保、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等人也出席活動。

陳世保致詞表示，金門中山林有許多軍事元素設施，今天在中山林的活動結合體能、軍令通信等項目，相信參與者能體驗到金管處籌備的用心，且在許多國安高層強調國防重要性之時舉辦這個活動，更有很大意義。

吳增允說，今天的活動除向老兵致敬，另一個意義也在於傳承，盼能藉由老兵帶領小兵穿越時空，了解金門獨特戰地文化，並加強對國家與家鄉認同與使命感。

google news透過 Google News追蹤中央社

金管處透過新聞稿指出，此次活動眾多，包括在賈村戰技體驗場模擬戰場設計的「筷子竹槍射擊」、「天降神兵」、「地形地物躲藏」，以及在乳南三營區的「軍令傳達」旗語教學，讓孩子們嘗試軍中經典傳訊方式等。

金管處表示，盼能透過寓教於樂活動讓民眾認識中山林自然地景與軍事遺跡，將戰地史蹟轉化為學習舞台，未來將持續以創新方式，推動全民保育意識，讓更多人愛上國家公園、走進金門故事中。（編輯：黃世雅）1140705

#金門縣政府
#行政院
#金門國家公園管理處
#金管處
#陳世保
#吳增允
金門國家公園管理處5日舉辦「老兵帶小兵齊步走－中山林軍事體驗活動」，民眾在賈村戰技體驗場參與體驗模擬戰場設計的「筷子竹槍射擊」。中央社記者吳玟嶸攝 114年7月5日
金門國家公園管理處5日舉辦「老兵帶小兵齊步走－中山林軍事體驗活動」，民眾在賈村戰技體驗場參與體驗模擬戰場設計的「筷子竹槍射擊」。中央社記者吳玟嶸攝 114年7月5日
陳世保
陳世保新接任金門縣府秘書長 期許任內助政策推進
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

7
更多編輯台推薦新聞：