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颱風丹娜絲逼近 曾文水庫將視降雨調節性放水

2025/7/5 13:39（7/5 14:26 更新）
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中央氣象署5日上午發布颱風丹娜絲海上警報，曾文水庫蓄水率逾8成，將視降雨情形啟動調節性放水。圖為水利署南區水資源分署整備檢查。（水利署南區水資源分署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年7月5日
中央氣象署5日上午發布颱風丹娜絲海上警報，曾文水庫蓄水率逾8成，將視降雨情形啟動調節性放水。圖為水利署南區水資源分署整備檢查。（水利署南區水資源分署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年7月5日
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（中央社記者張榮祥台南5日電）颱風丹娜絲海上警報發布，全台最大水庫曾文水庫蓄水率逾8成，水利署南區水資源分署今天表示，曾管中心預定明天上午9時成立緊急應變中心，視降雨情形啟動調節性放水。

南水分署今天最新水情顯示，截至下午1時，曾文水庫有效蓄水量3億7702萬公噸，蓄水率82.75%；連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量6354萬公噸，蓄水率82.11%。

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南水分署表示，颱風丹娜絲海警發布，預估未來72小時曾文水庫集水區雨量不小，南水分署已完成整備檢查，發電機備用油料7天以上，將視降雨滾動調整水庫操作，以蓄存為優先，若啟動調節性放水，將提前2小時播放警報。

此外，屏東牡丹水庫蓄水率也達71.51%，有效蓄水量1875萬公噸，牡管中心今天上午11時成立緊急應變中心。（編輯：龍柏安）1140705

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