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颱風丹娜絲來襲 金門小三通6日全線停航

2025/7/5 13:39（7/5 13:58 更新）
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金門縣港務處5日發布小三通客運停航公告，6日金廈、金泉航線全日停航。圖為金門小三通船班外觀。（中央社檔案照片）
金門縣港務處5日發布小三通客運停航公告，6日金廈、金泉航線全日停航。圖為金門小三通船班外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳玟嶸金門5日電）颱風丹娜絲逼近，金門縣港務處發布公告，明天小三通金廈、金泉航線全天停航；今天航班部分，金泉航線上午已公告全天停航，金廈航線因船舶避颱作業準備，下午5時及5時30分廈門往金門航班停航。

中央氣象署今天發布輕颱丹娜絲海上警報，金門縣港務處也發布停航公告，因受颱風影響，明天金門水頭往返廈門五通、金門水頭往返泉州石井航線均全天停航，請旅客搭船前，預先向船公司確認航班。

港務處也表示，因船舶避颱作業準備，今天下午5時及5時30分廈門五通往金門水頭航班單向停航，其餘航班均正常行駛；此外，港務處今天上午已表示，金泉航線全天停航。（編輯：黃世雅）1140705

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