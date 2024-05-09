福衛七號獵風者助攻 提升氣象預報準確度、強化氣候變遷推估模擬

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（中央社記者張雄風台北9日電）交通部中央氣象署長程家平今天表示，透過與國家太空中心合作，能增加應用福衛七號及獵風者衛星收集資料，進一步完善預報模式，對於長期氣候變遷的推估才能更有信心。

程家平與國家科學及技術委員會轄下國家太空中心（TASA）主任吳宗信，就雙方氣象及太空的監測資料和專業技術合作簽署備忘錄（MOU）。

程家平表示，福衛七號主要提供大氣垂直剖面資料，包含溫度、濕度、壓力等； 獵風者 獵風者衛星小檔案 獵風者衛星是觀測風場的衛星，重量約250公斤

屬台灣自製衛星，自製率逾8成，附帶驗證由台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術

搭載太空中心自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究 看更多 關閉 提供海面風力資料，甚至可以量測颱風，是一般衛星沒辦法做到的事；加上與過去的衛星觀測資料同化，就能增加對大氣掌握。

根據數值模擬的比對分析，福衛七號的資料能提升氣象預報準確度6%至10%，並增進颱風路徑的預報能力，平均能減少72小時颱風路徑預報誤差約5%。

程家平進一步說明，福七任務設計特別針對熱帶地區，大致在南北緯45度內，能夠有效補足熱帶的觀測資料，且對颱風個案、台灣豪雨或大雨等相關資訊提供也非常有幫助，就算只有1筆資料，就能對預報有非常好的改善。

國家科學及技術委員會、國家環境研究院昨天舉辦國家氣候變遷科學報告公開說明會，發布「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」報告。

程家平告訴中央社記者，對於氣候變遷的預測，最重要的工作是基礎資料收集；氣象上有一種做法是「事後預報」，當氣象事件發生後，用先前資料來重新模擬，是否會導出同樣結果，用意在驗證預報方法到底好或不好；氣候變遷需要的就是對模式模擬的信心，模式需要透過歷史資料來逐步建立。

程家平提到，過去不同的衛星也有做海平面、大氣剖面的量測，但這些資料究竟對不對，需要嚴謹的驗證；獵風者能捕捉海面的風力，是目前非常缺乏的資料，對於模式驗證就有非常好的效果。（編輯：管中維）1130509