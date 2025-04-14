桃竹苗4水庫滿庫 經濟部：上半年水情樂觀

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（中央社記者曾智怡台北14日電）上週末大雨助攻下，除了苗栗鯉魚潭水庫較以往提早滿庫，位於桃園及新竹的石門、寶山、寶二水庫也都達到滿庫水位。經濟部今天表示，今年上半年水情樂觀，但因應極端氣候的天氣變化，仍盼民眾珍惜使用水資源。

經濟部透過臉書發文表示，苗栗鯉魚潭水庫較以往提前2個多月達成滿庫，出現溢流的美景；而位於桃園及新竹的石門、寶山、寶二水庫，也都達到滿庫水位。

至於石門水庫，繼去年底大雨滿水位後，3個多月來再次滿庫，因應桃竹一期稻作灌溉需求，將會把水庫水量，調配至埤塘儲存。

經濟部表示，今年上半年水情樂觀，但因應極端氣候的天氣變化，希望大家有水當思無水之苦，珍惜使用水資源。

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根據水利署網站資料，北部石門、翡翠、寶二、永和山等水庫蓄水率分別是99.1%、90%、100%、100%；中部除鯉魚潭水庫蓄水率100%之外，德基、霧社、日月潭水庫蓄水率各為95.5%、72.3%、91.5%。

南部除了南化水庫蓄水率達8成之外，仁義潭、烏山頭、曾文水庫、南化水庫、牡丹水庫等蓄水率介於3到7成之間。（編輯：楊凱翔）1140414